Coast All-Star soccer rosters released

BILOXI, Miss. (WLOX) - The Coast All-Star soccer rosters were unveiled Saturday. The games kick off at Greyhound Stadium February 8th at 5:30 p.m. for the girls and 7:30 p.m. for the boys.

Here’s how the teams look:

Girls West team

Bay

Hannah Lapniewski

Gulfport

Kate Smith

Addie Eddins

Layla Johnson

Hancock

Maddie Cuevas

Long Beach

Ashton Rupert

Ella Setnikar.

Our Lady Academy

Kennedy Leverett

Avery Matheson

Pass Christian

Avery Saulter

Kiera Schwartz

Poplarville

Morgan Westling

Stone

Morgan Pickering.

Mary Grace Batson

Arnesha Fairley

West Harrison

Meredith Rogers

Girls East Team

Biloxi

Alli Shemper

Addison Yelverton

D’Iberville

Avery Droney

East Central

Jenna Poole

Gautier

Jennifer Lopez

George County

Katie Staton...

Beautyful Humphrey...

Aubrynn Shephers...

Ocean Springs

Chloe Ezell

Mackenzie Winters

Parker St. Amant

Pascagoula

Isabella Reynolds

Resurrection

Caroline St. Pe’

St.Martin

Ally Sanford

St. Patrick

Linda Mustered

Vancleave

Kennedy Parish

Boys West Team

Bay

Aidan Boudro

Forrest County

Andrew Pearce

Gulfport

Dax Dodson

Brooks Richardson

Hancock

Christian Biehl

Harrison Central

Teryn Davis

Julian McCord

Long Beach

Vincenzo Jeanfreau

Brandon Griffith

Pass Christian

Trey Roche

Picayune

William Walerius

Paco Cruz

Poplarville

Devin Ladner

St. Stanislaus

Tanner Reinke

Christin Bourgeois

Jackson LeBlanc

Boys East Team

Biloxi

Andrew Kravette

Cy Smith

Aden Smith

Diberville

Luis Ramirez

East Central

Nathan Hoffman

Henry Wilson

Gautier

Mo Gregory

George County

Noah Fayard

Keaton White

Greene County

Orlando Polk

Ocean Springs

Zachary Howard

Dustin Landry

Pascagoula

Calvin Jackson

Resurrection

Iain Cumbest

St. Martin

Gabe Showalter

St. Patrick

Thomas Biggs

