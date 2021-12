2022 Mississippi State football early signing class

STARKVILLE, Miss. (WLOX) - According to 247Sports, Mississippi State has 18 National Letters of Intent signed through the early signing day.

Marquez Dortch (WR) - Lucedale, Miss.

Khalid Moore (LB) - Poplarville, Miss.

Trevion Williams (DL) - Crystal Springs, Miss.

Braedyn Locke (QB) - Rockwall, Tex.

Percy Lewis (OT) - Sallis, Miss. (MGCCC)

Javae Gilmore (LB) - Amite, Lou.

Lucas Taylor (OL) - Mobile, Ala.

Jacarius Clayton (DL) - Tupelo, Miss.

Donterry Russell (Edge) - Jackson, Miss.

DeCarlos Nicholson (CB) - Petal Miss. (MGCCC)

Trent Singleton (ATH) - Raymond, Miss.

Jarnorris Hopson (WR) - Horn Lake, Miss.

Wesley Miller (S) - Columbus, Miss.

Avery Sledge (LB) - Brooklyn, Miss.

Audavion Collins (CB) - Covington, Ga.

Jakson LaHue (OT) - Azle, Tex.

Kalvin Dinkins (DL) - Lake, Miss.

Jackson Cannon (OT) - McDonough, Ga.

